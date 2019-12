"Basilicata in ritardo rispetto all'Ue"

(ANSA) - POTENZA, 5 DIC - La Basilicata "si colloca in una condizione di ritardo e di sviluppo economico e sociale rispetto al resto d'Europa, attestato da una competitività territoriale compressa verso il basso da numerosi fattori", come i pochi settori produttivi, una bassa domanda dei consumi, un modesto tenore di vita e i problemi per l'occupazione giovanile: si registrano però "segnali di ripresa per l'innovazione".

E' quanto emerge dalla terza edizione del report semestrale realizzato dal progetto "Sisprint" (sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) finanziato dal Pon Governance e realizzato da Unioncamere. Il rapporto è stato presentato stamani, a Potenza.