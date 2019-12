Matera 2019: ogni giorno un evento fino alla conclusione

(ANSA) - MATERA, 04 DIC - Chiudere per rilanciare un percorso straordinario. Quello che ha raccontato la "Cultura" nella sua forma aperta, inclusiva, contaminante e partecipata, con lo sguardo rivolto al futuro. Così come promesso nel dossier di candidatura. L'anno di Matera Capitale Europea della Cultura si chiude con l'Open Culture Festival, due settimane che, a partire dal 7 e fino al 19 dicembre, "occuperanno" la Città dei Sassi, con una serie di iniziative dedicate alla cultura digitale, all'innovazione tecnologica, con spettacoli teatrali, performance musicali e mostre interattive. Si inizia il 7 dicembre alla Serra del Sole con la conferenza internazionale "Open Future - The Conference". (ANSA).