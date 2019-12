Crob: day hospital oncologico di sabato

(ANSA) - POTENZA, 3 DIC - Dal prossimo 7 dicembre il day hospital oncologico dell'Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza) sarà aperto anche il sabato "per erogare prestazioni di chemioterapia orale". Lo ha annunciato in una nota, il direttore generale, Cristiana Mecca, evidenziando che "il Crob si apre e abbraccia i pazienti e le loro necessità, perché per noi curare significa prendersi cura". Oltre alla normale attività svolta dal day hospital oncologico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 17.30, un medico e due infermieri presteranno attività anche il sabato dalle ore 8 alle 12 per la somministrazione della chemioterapia orale.