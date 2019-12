Il Frecciarossa prorogato al 31 dicembre

(ANSA) - POTENZA, 02 DIC - La giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per la proroga, fino alla fine dell'anno, del servizio Frecciarossa, in scadenza il 15 dicembre: lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra. "A oggi - ha detto Merra - ancora non è possibile acquistare i biglietti perché è in fase di risoluzione un problema di sovrapposizione tra treni regionali e Frecciarossa e Trenitalia ci ha comunicato che tra qualche giorno sarà nuovamente attivo il servizio con i nuovi orari che andranno in vigore dal 15 dicembre.