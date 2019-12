Formazione Neet, accordo fra Cciaa e Asp

(ANSA) - POTENZA, 02 DIC - Formare "Neet", ovvero persone tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non cercano un'occupazione, con disabilità psichiche o dipendenze, attraverso un portale on line di Google, per poter poi accedere a tirocini in aziende del potentino, nell'ambito del progetto "Garanzia giovani" e "Crescere in digitale". E' l'obiettivo di un accordo firmato nel pomeriggio, a Potenza, dal presidente della Camera di Commercio della Basilica, Michele Summa, e dal direttore dell'Asp, Lorenzo Bochicchio.