Black Friday, ovvero i saldi in anticipo

(ANSA) - POTENZA, 2 DIC - Il black friday si è trasformato in "giornate di saldi anticipati che hanno avvantaggiato le catene di elettrodomestici-telefonia e i centri commerciali campani e pugliesi dove si sono riversati numerosi consumatori lucani": è il giudizio di Confcommercio Potenza. "Nessuna coda chilometrica come è avvenuto in grandi città del centro-nord - è scritto in una nota - ma più la voglia di togliersi qualche sfizio, accaparrarsi qualche regalo di Natale a prezzo inferiore e approfittare degli sconti che ormai non riguardano più solo i big dell'elettronica e si sono allargati anche ad abbigliamento, calzature, accessori e profumeria.