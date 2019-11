Natale: 48% prepara in casa i dolci

(ANSA) - MATERA, 29 NOV - In quasi la metà delle famiglie italiane (48%) "c'è chi prepara in casa i dolci tipici del Natale nel rispetto delle tradizioni locali". E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' che evidenzia un importante ritorno al fai da te, messo in mostra al Villaggio contadino a Matera, inaugurato oggi e visitato anche dal Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

Per domani, invece, in occasione, della prima Giornata nazionale su cibo e cultura promossa dalla Coldiretti, è prevista la presenza del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e del Ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova.