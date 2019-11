Il Catania gioca a Potenza e passa il turno di Coppa

(ANSA) - POTENZA, 27 NOV - Al termine di una lunga e convulsa giornata, il Catania ha giocato a Potenza, ha vinto per 2-1 e ha quindi passato il turno, conquistando l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di serie C. Stamani, dopo l'aggressione subita sul traghetto dall'amministratore delegato, Pietro Lo Monaco, colpito da alcuni tifosi, la società rossoblù aveva annunciato la volontà di non giocare. Poi la decisione di scendere in campo perché "alla violenza si reagisce con lo sport" e di presentare un esposto alla Procura distrettuale del capoluogo etneo sui "numerosi fatti d'odio e di scellerata istigazione all'odio registrati in questi mesi".

Allo stadio Viviani di Potenza, in segno di protesta contro l'aggressione, il Catania è entrato sul terreno di gioco con 15 minuti di ritardo rispetto al previsto orario di inizio delle 15. E al termine dei 90 minuti regolamentari ha potuto festeggiare il passaggio del turno grazie ai gol realizzati da Di Piazza (su rigore) e Biondi. Per i potentini padroni di casa, invece, il momentaneo pareggio era stato segnato da Franca.

