Ferrosud: il 25/11 tavolo in Regione

(ANSA) - POTENZA, 21 NOV - L'assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, ha convocato per lunedì 25 novembre, alle ore 15, un tavolo sulla vertenza Ferrosud con "la partecipazione dell'amministratore del Gruppo Ferrosud e dei sindacati". Secondo Cupparo, "in questa delicatissima fase della vertenza, è necessario mantenere nervi saldi ed attrezzarsi nel modo migliore per reggere la trattativa prevista nell'incontro in programma il 13 dicembre prossimo al Mise che resta l'interlocutore istituzionale privilegiato per individuare modalità, forme e strumenti di soluzione".