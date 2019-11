A Matera Villaggio contadino di Natale

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - "Per sostenere la Città dei Sassi duramente colpita dal maltempo" il primo 'Villaggio contadino di Natale' arriverà a Matera, dove a partire dalle ore 9 del 29 novembre e per tutto il week end "accorreranno migliaia di agricoltori per salvare il lavoro, le produzioni e le ricette tradizionali Made in Italy". Lo ha reso noto la Coldiretti.

Si tratta - ha sottolineato la Coldiretti - di "un'occasione per acquistare gustosi souvenir di Natale per se stessi o da regalare agli altri con il primo Black Friday della tavola che apre la corsa ai regali delle feste nel più grande mercato a chilometri zero direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica provenienti da tutta Italia dove sono presenti aree dedicate alla solidarietà per aiutare le categorie più deboli e alle aziende colpite dalle calamità".