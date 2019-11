Petrolio: Consiglio approva risoluzione

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza una risoluzione sulle attività estrattive in Basilicata. Il testo, presentato dai partiti che sostengono la Giunta di centrodestra, è frutto del dibattito sulle trattative con l'Eni (per la proroga della concessione Val d'Agri) e con la Total (per l'avvio delle attività a Tempa Rossa), che si è svolto nella precedente riunione dell'assemblea.