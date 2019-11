Un portale web per i Lucani nel mondo

(ANSA) - POTENZA, 18 NOV - "Fare rete per comunicare, condividere e unire tutti i lucani nel mondo attraverso il networking ci permetterà di accorciare le distanze, informare, collegare idee, creare scambi commerciali e trovare nuove possibilità di crescita tra imprese lucane ed estere: il contributo dei giovani acquista un ruolo chiave per innovare attraverso nuovi progetti e introdurre le realtà associative a formule di comunicazione sempre più veloci e attente alle esigenze di un mondo sempre più connesso e in continua evoluzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nel corso del Congresso nazionale della Federazione delle Associazioni Lucane in Svizzera, annunciando che "tra le proposte della Commissione dei lucani nel mondo c'è la creazione di un portale online per mettere in rete tutte le associazioni e farle interagire tra loro per creare condivisione e stimolare scambi non solo culturali, ma anche economici e turistici".