A Natale film "Nelle terre di Federico"

(ANSA) - POTENZA, 11 NOV - Un viaggio tra la storia e la cultura del Vulture-Melfese, con al centro la figura di Federico secondo, per "scoprire" luoghi "meno famosi ma di sicuro impatto scenografico": è l'obiettivo di "Nelle terre di Federico II", il documentario prodotto da BweB con il sostegno della Lucana film commission, che sarà proiettato a Natale in anteprima in Basilicata. Il documentario, a cura di Anna Bertasi, presentato stamani a Potenza nel corso di una conferenza stampa, è stato girato nel Vulture, dal castello di Lagopesole fino ai confini con la Puglia.