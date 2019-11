Segre: "Cittadina onoraria di Matera"

(ANSA) - MATERA, 8 NOV - Il sindaco, Raffaello De Ruggieri proporrà di concedere la cittadinanza onoraria della città di Matera (Capitale europea della Cultura 2019) alla senatrice a vita Liliana Segre "che oggi è aggredita e minacciata da persone che ignorano il valore della pace e della libertà". Secondo De Ruggieri, "le battaglie si combattono con gli esempi, non con le semplici parole, e la senatrice Segre con la sua testimonianza, con il suo coraggio, con la sua umanità e con la sua cultura incarna valori che accomunano tutti i materani. Per questo motivo - ha concluso il sindaco di Matera - avvierò immediatamente l'iter per la concessione del riconoscimento a questa straordinaria donna".