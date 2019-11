Lucani mondo: "Esperienza e cambiamento"

(ANSA) - POTENZA, 6 NOV - "Esperienza e cambiamento possono essere il mix ideale per dare nuovo impulso alla promozione e valorizzazione, storico-culturale e non solo, della nostra amata terra in ogni angolo del mondo". E' questo - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - il commento del presidente del Consiglio regionale e presidente della Commissione regionale lucani nel mondo, Carmine Cicala "alla notizia dell'elezione di Anthony Graziano a Presidente della Federazione delle associazioni Lucane in Australia, di Margherita Amato a Rappresentante degli Emigrati e di Clarissa Fasanella e Jaimie Schirinzi quali componenti del Forum Giovani".