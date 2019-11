Industrie alimentari: nuovo presidente

(ANSA) - POTENZA, 6 NOV - L'Assemblea della sezione Industrie alimentari di Confindustria Basilicata ha eletto i nuovi organi per il quadriennio 2019-2023: presidente è Rosistella Provinzano, di Amaro Lucano - Lucano 1894, "brand - è spiegato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'associazione degli imprenditori lucani - dello storico amaro, simbolo per eccellenza del made in Basilicata, tra le più importanti realtà nel mercato degli spirit in Italia e nel mondo, cresciuta negli anni nel segno di un sapiente mix tra tradizione e innovazione".