"Allarme cinghiali mai così alto"

(ANSA) - POTENZA, 6 NOV - "Non è mai stato mai così alto in Italia l'allarme in Basilicata per l'invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle, causano incidenti stradali nelle campagne ma anche all'interno dei centri urbani con pericoli concreti per gli agricoltori ed i cittadini".

Lo scrivono - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - i dirigenti della Coldiretti lucana - evidenziando che si tratta di "una minaccia che domani, giovedì 7 novembre, dalle ore 9 a Roma, in piazza Montecitorio, scatenerà la più grande protesta mai realizzata prima con un blitz di migliaia di agricoltori, allevatori, pastori provenienti anche dalla Basilicata".