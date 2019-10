Una nuova installazione per Matera 2019

(ANSA) - MATERA, 29 OTT - Turisti in visita a Matera potranno cominciare il tour negli antichi rioni di roccia e tufo "toccando", "ascoltando" e "leggendo" di che materiale, duttile e isolante, è fatta la loro storia. L'iniziativa - realizzata dall'associazione Casa Netural nell'ambito del progetto "Mammamia" per l'anno di Matera Capitale europea della cultura 2019 - consiste in una "installazione visivo tattile" collocata al belvedere 'Luigi Guerricchio', uno dei punti panoramici più frequentati da visitatori.