"Stop ad attività Cova per 90 giorni"

(ANSA) - POTENZA, 29 OTT - Sospendere l'attività del Centro olio di Viggiano (Potenza) "per un periodo pari a 90 giorni, al fine di chiarire adeguatamente con il Governo e con il Mise" le norme relative alla proroga della concessione Val d'Agri, e "diffidare l'Eni dal porre in essere, nel periodo di sospensione, situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute umana". È la richiesta contenuta in una mozione, presentata nel corso di una conferenza stampa, dai consiglieri regionali del M5s Gianni Perrino, Gianni Leggieri e Gino Giorgetti, poi inserita nell'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale, dopo una votazione dell'assemblea.