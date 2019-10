La prima Costituzione in mostra a Matera

(ANSA) - MATERA, 28 OTT - Sarà caratterizzata dal gemellaggio tra Matera e Trento, nel segno della Costituzione e del grande statista Alcide De Gasperi, che si adoperò nel 1952 per la prima legge speciale di intervento nei rioni Sassi, la tre giorni di iniziative sulla Carta costituzionale in programma da domani al 31 ottobre a Matera, Capitale europea della cultura 2019.

Il programma è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal prefetto Demetrio Martino, alla quale hanno partecipato Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio Cgm, Michele Plati, presidente della cooperativa il Sicomoro, e Giampaolo D'Andrea, assessore alla cultura del Comune di Matera. Per tutta la giornata di domani è prevista l'esposizione in prefettura della copia originale e personale della Costituzione, appartenuta a De Gasperi.