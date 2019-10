Ospedale Matera: nuovo servizio Pet-Tc

(ANSA) - MATERA, 25 OTT - E' stato attivato oggi nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera il nuovo servizio di tomografia ad emissione di positroni (Pet-Tc), utilizzato per la produzione di bio-immagini in numerosi campi della medicina e, in prevalenza, per le patologie oncologiche. Il servizio è stato stamani inaugurato alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone, e del direttore generale della Asm, Joseph Polimeni.