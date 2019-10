Sanità: nel 2018 non garantiti i Lea

(ANSA) - POTENZA, 24 OTT - "La Basilicata nel 2018 non ha garantito i Livelli essenziali di assistenza (Lea) ed è tra le quattro regioni italiane che, a distanza di tre anni dalla sua approvazione, non hanno ancora recepito il Piano nazionale cronicità, finalizzato a migliorare l'assistenza alle persone con particolari patologie". Lo ha detto l'assessore alla sanità, Rocco Leone, in riferimento ai dati dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, presentati oggi a Roma da Cittadinanzattiva.