Potenza,controlli antidroga nelle scuole

(ANSA) - POTENZA, 22 OTT - Due giovani sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri durante controlli antidroga effettuati in alcuni istituti scolastici di Potenza. In particolare, con l'ausilio del cane antidroga "Gnom", i militari dell'Arma hanno scoperto e sequestrato circa 27 grammi di sostanze stupefacenti (hascisc e marijuana).