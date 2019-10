Taglio dei boschi, un nuovo regolamento

(ANSA) - POTENZA, 21 OTT - Il territorio della Basilicata sarà suddiviso in sette "unità periferiche" (Upt) per la gestione del taglio dei boschi, riferite alle soppresse "Aree programma" (comprese Potenza e Matera). E' uno dei punti del testo per le modifiche al "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi", presentato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dall'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli.