Petrolio: Rosa, controlli siano efficaci

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - "Stiamo verificando lo stato delle procedure di controllo, e quanto è profondo il controllo della Regione rispetto a Eni e Total: dalle verifiche stanno emergendo alcuni ritardi, e quindi ho ritenuto di 'stimolare' gli uffici a correre su queste questioni perché non possiamo permetterci di avere attività estrattive con controlli non fatti fino in fondo". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, a margine di una riunione con l'Arpab che si sta svolgendo a Potenza. Rosa ha quindi spiegato che "la riunione serve per coordinare queste attività, in modo da portare tutto a regime nel giro di qualche settimana".