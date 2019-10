Criminalità: Basilicata resta tranquilla

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - Matera al 93/o posto e Potenza addirittura al 103/o: sono le posizioni che le due province lucane occupano nella classifica dell'"indice della criminalità" e del totale dei delitti pubblicata oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", in base ai dati del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con riferimento al 2018. Matera ha registrato l'anno scorso 2.591,6 denunce ogni centomila abitanti, con un calo dell'1,9 per cento rispetto al 2017; ha fatto molto meglio Potenza, con 2.216,1 denunce ogni centomila abitanti e una diminuzione del 3,9 per cento rispetto al 2017.