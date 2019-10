Controlli antidroga a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 11 OTT - Quattro grammi di hascisc sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia durante controlli effettuati nei giorni scorsi nei pressi di alcuni istituti scolastici di Potenza. Un giovane è stato inoltre segnalato come tossicodipendente perché trovato in possesso di circa 0,7 grammi della stessa sostanza stupefacente. Lo si è appreso stamani in una conferenza stampa nella quale è stato fatto il bilancio dell'attività svolta durante la settimana dalla Questura di Potenza e dal Commissariato di Melfi (Potenza).