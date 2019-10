Violenza minori: in Basilicata è in calo

(ANSA) - POTENZA, 10 OTT - Nel 2018 undici minorenni sono stati vittime di maltrattamenti in Basilicata rispetto ai 12 del 2017: è quanto si ricava dai dati resi noti dal rapporto di "Terre des Hommes". L'indagine permette di stabilire che in Basilicata è stato registrato nel 2018 il calo più rilevante di vittime di violenza sui minori (30 rispetto ai 45 del 2017, con una diminuzione del 33 per cento).