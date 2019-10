"Viva la gente" il 18 ottobre a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 09 OTT - Un cast formato da 100 partecipanti provenienti da 14 nazioni che mette in scena una spettacolo in scena da 50 anni e proposto per quattro volte anche durante il Super Bowl, avvenimenti sportivo seguitissimo non soltanto negli Stati Uniti: è "Viva la gente", che il 18 ottobre approderà a Potenza per proporre "un musical, un messaggio di speranza per il mondo". L'avvenimento - che si svolge in Basilicata per la prima volta e che inaugura un tour italiano che toccherà poi anche Sarnano (Macerata), Agrigento, Palermo e Brindisi - è stato presentato stamani, a Potenza, dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dal presidente dell'associazione Viva la gente, Paul Whitaker, dall'arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, e dal direttore dell'Agenzia di promozione turistica, Mariano Schiavone, e dall'assessore comunale Alessandro Galella.