Dieci lavoratori in nero in 2 ristoranti

(ANSA) - MATERA, 8 OTT - Dieci dei 12 lavoratori in attività in due ristoranti della provincia di Matera che hanno subito verifiche della Guardia di Finanza sono risultati "in nero". E' il bilancio dei controlli dei militari delle fiamme gialle. Non avevano una regolare assunzione otto camerieri, un cuoco e un lavapiatti.