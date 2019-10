Lavoro nero: un imprenditore si arrabbia

(ANSA) - POTENZA, 7 OTT - Sette delle 31 posizioni lavorative controllate nell'ultimo fine settimana dall'Ispettorato del lavoro in provincia di Potenza sono risultate "irregolari": lo ha reso noto lo stesso Ispettorato, spiegando di aver fatto le verifiche con la collaborazione dei Carabinieri. La presenza dei militari è stata utile per "calmare gli animi e le intemperanze di un datore di lavoro che, sorpreso dall'ispezione in condizioni di particolare irregolarità", ha dato "in escandescenze", "ulteriore segnale di un grave disagio del tessuto economico e sociale delle province lucane".