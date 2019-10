Matera 2019: un'"Onda gialla" nei Sassi

(ANSA) - MATERA, 5 OTT - Un'onda gialla animata da atleti "speciali" ha attraversato stamani, alle ore 5.30, con la precisione di un cronometro, le strade del centro di Matera e dei rioni Sassi per la "Run 5.30 Yellow edition", promossa da un gruppo di appassionati (tra i quali la ex pallavolista della Pvf Matera Barbara Fontanesi che ha partecipato all'evento), sponsorizzato dalla Bper, insieme all'assessore comunale allo sport, Giuseppe Tragni, e a Franco Cosmai referente del festival "SportivaMente".

Sono state 150 persone, e tra questi anche alcuni disabili, che hanno partecipato alla corsa partita e conclusasi in piazza Vittorio Veneto, lungo un percorso di cinque chilometri che ha consentito di apprezzare silenzio, scarso traffico, assenza di barriere architettoniche.