Fai, 70 beni aperti il 12 e 13 ottobre

(ANSA) - POTENZA, 5 OTT - Sono quasi 70 - fra chiese, castelli, musei - i luoghi che saranno aperti, il 12 e 13 ottobre, in Basilicata in occasione delle "Giornate d'autunno" del Fai (Fondo ambiente italiano). Il programma completo delle apertura in regione è stato presentato stamani, a Matera.

L'elenco completo delle aperture si trova sul sito del Fai.