Acerenza: tentano truffa, due arrestati

(ANSA) - ACERENZA (POTENZA), 4 OTT - Due giovani, di 21 e 22 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri, ad Acerenza (Potenza), con l'accusa di concorso in tentata truffa aggravata.

I due avevano chiesto a una donna di 85 anni 4.400 euro per consegnarle un pacco in cui - a loro dire - vi era un computer per il nipote: il plico, invece, conteneva un microfono di scarso valore. La donna poco prima aveva ricevuto la telefonata di un sedicente nipote che le annunciava l'arrivo dei due corrieri.