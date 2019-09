Venosa: grimaldelli in auto, due arresti

(ANSA) - VENOSA (POTENZA), 30 SET - Due uomini, di 31 e 48 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri, a Venosa (Potenza), con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati anche denunciati in stato di libertà per ricettazione, riciclaggio, uso di atto falso, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti ad offendere.