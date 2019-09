A Potenza l'Ordinario militare d'Italia

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - Con l'arrivo a Potenza, presso il Comando Legione Carabinieri "Basilicata", è cominciata la visita pastorale dell'arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò, per incontrare "i militari che prestano servizio in Lucania".

Il presule è stato ricevuto dal comandante della Legione Carabinieri "Basilicata", Generale di Brigata Rosario Castello, accompagnato dal Cappellano militare, don Giovanni Caggianese.

Successivamente "l'Ordinario Militare ha officiato la celebrazione religiosa presso la Chiesa parrocchiale 'Beata Vergine del Rosario', a cui ha partecipato una nutrita rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito e della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo, con i rispettivi Comandanti Regionali. Al termine della messa è avvenuto l'incontro con il personale della Legione Carabinieri 'Basilicata' presso la Base Logistica di via Appia.