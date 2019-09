Legge elettorale: arriva sì a referendum

(ANSA) - POTENZA, 27 SET - Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione consiliare sul quesito referendario per abrogare le disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei deputati e del Senato.

Hanno votato a favore undici consiglieri (di Forza Italia, Lega, Idea e Bardi Presidente), non hanno partecipato al voto i consiglieri del centrosinistra e del M5s. La proposta di modifica, in Basilicata, è stata presentata dal consigliere regionale Tommaso Coviello (Lega).