Clima: migliaia in corteo in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 27 SET - "Ci avete rotto il clima" è uno dei tantissimi cartelli esposti dai giovani potentini stamani, a Potenza, per il "Friday for future" la manifestazione in difesa dell'ambiente che si sta svolgendo in tutto il Paese sull'onda delle proteste avviate da Greta: sono stati circa un migliaio gli studenti che si sono radunati in piazza don Bosco, per partecipare al corteo che giungerà davanti alla sede della Regione Basilicata, dove oggi è in programma una riunione straordinaria dedicata al referendum sulla legge elettorale chiesto dalla Lega. Oltre mille studenti si sono radunati anche a Matera, dove si svolge un altro corteo.