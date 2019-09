Cdc Basilicata: 'Green Jobs-Matera 2019'

(ANSA) - POTENZA, 24 SET - L'economia circolare, nelle sue declinazioni economiche, strategiche e normative, è il tema centrale dell'ultima parte del progetto "Green Jobs - Matera 2019" che si svolgerà nella Capitale europea della Cultura giovedì 26 settembre, nella sede della Camera di Commercio della Basilicata, dalle ore 14.

Il seminario "Cos'è oggi l'Economia Circolare? Difficoltà e vantaggi per le imprese", è stato organizzato dal Conai per "offrire - è scritto in una nota - alle realtà imprenditoriali del territorio strumenti informativi di base utili a orientarsi nel nuovo scenario disegnato dall'economia circolare".