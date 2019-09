Verri,Matera 2019 economia della fiducia

(ANSA) - MATERA, 21 SET - Matera 2019 "non ha generato una economia di basso profilo, ha generato una economia della fiducia", sottolinea il direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Paolo Verri, intervenendo al Convegno organizzato da Confindustria nel contesto di Matera 2019. E', dice, "una piattaforma di sviluppo, un laboratorio, e non sulla cultura che c'è ma per portare la cultura che non c'è ancora", per costruire "un progetto sul futuro".