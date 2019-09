'Offerte per bimbi malati': è una truffa

(ANSA) - POTENZA, 21 SET - Scoperto, in flagranza di reato, ad Oppido Lucano (Potenza), a raccogliere offerte per inesistenti programmi terapeutici (clownterapia e musicoterapia) per bambini malati oncologici da svolgere nell'ospedale San Carlo di Potenza, un uomo di 37 anni, della provincia di Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri con l'accusa di truffa aggravata. I militari dell'Arma hanno sequestrato 114 euro, un carnet di ricevute e fotografie con le immagini di bambini malati e di altre associazioni che realmente svolgono attività in loro favore.