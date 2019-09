A San Paolo Albanese religiosità e cibo

(ANSA) - POTENZA, 21 SET - Un'intera giornata "di animazione sociale e culturale, mossa dalla volontà, e dall'entusiasmo che l'accompagna, di difendere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di promuovere l'identità, la diversità, la cultura della comunità arbereshe e di valorizzare il cibo e i prodotti agroalimentari tradizionali locali": religiosità e cibo sono i temi della festa "Croce e basilico", in programma domani, domenica 22 settembre, a San Paolo Albanese (Potenza).

Il "Festival del Cibo e delle Tradizioni" prevede una giornata di incontri, "che - è spiegato in un comunicato - cominceranno in mattinata, con la celebrazione della santa messa, nel rito greco-bizantino, nella chiesa madre 'Esaltazione Santa Croce' e si concluderanno, in tarda serata, con la proiezione di un film, 'Arberia', e con suoni, danze e canti popolari tradizionali arbereshe".