21/9/1943: le Frecce Tricolori su Matera

(ANSA) - MATERA, 21 SET - Due passaggi delle "Frecce Tricolori" della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare hanno segnato oggi a Matera, Capitale europea della cultura 2019, le celebrazioni per il 76/o anniversario del 21 settembre 1943, in ricordo dell'insurrezione della città contro le truppe di occupazione naziste. Per l'occasione è stata allestita una mostra, presso l'ex ospedale san Rocco, che illustra attività e ruolo di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri