Tumori: a Matera 'Race for the Cure'

(ANSA) - MATERA, 20 SET - Dal 27 al 29 settembre, per la prima volta, la città di Matera ospiterà al Parco del Castello la Race for the Cure, "la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Susan G. Komen Italia". Stamani, in una conferenza stampa, è stato evidenziato che "a maggio, le edizioni di Roma e Bari hanno coinvolto più di centomila persone, di cui 81 mila solo nella città di Roma. A settembre altre quattro città: Bologna, Pescara, Brescia e Matera".