"Quando apre azienda è festa per Paese"

(ANSA) - MATERA, 20 SET - "Quando si apre un'azienda è una festa per il Paese perché torniamo ai valori storici, quelli del lavoro". Lo ha detto stamani, a Matera, il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento della Bawer di Pasquale Lorusso che "realizza - è specificato sul sito aziendale - prodotti in acciaio, ad alto contenuto di tecnologia e di innovazione". All'inaugurazione ha partecipato anche il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.