"Matera diventi riferimento per il Sud"

(ANSA) - MATERA, 20 SET - "Sicuramente Matera Capitale europea della Cultura è una scommessa vinta, ma noi dopo il 2019 dobbiamo immaginare una prospettiva di sviluppo della città che sia un punto di riferimento per il Mezzogiorno". Così il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, oggi in visita nella Città dei Sassi dove ha incontrato il sindaco, Raffaello De Ruggieri, e il Presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce.