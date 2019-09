Rapone, dopo le fiabe "Parco avventura"

(ANSA) - POTENZA, 19 SET - E' prevista per sabato, 21 settembre, in località "Fontanelle" di Rapone (Potenza), l'inaugurazione di "Rapone Avventura", una "nuova attrazione" che si aggiunge al museo multimediale "C'era una volta" e ai percorsi delle fiabe nel centro abitato: lo ha annunciato il sindaco, Felicetta Lorenzo. Il parco, "oltre a disporre di un rifugio attrezzato e ad aree pic-nic, è dotato di un'area dedicata ai più piccoli, con un proprio parco avventura e giochi. Non mancano i percorsi in elevazione di difficoltà facile, media e difficile". E' stata realizzata "all'interno anche un'area dedicata al soft air".