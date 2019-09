Incidente nel Lagonegrese, tre feriti

(ANSA) - POTENZA, 18 SET - Tre persone, di cui una in maniera grave, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani - per cause in fase di accertamento - tra due veicoli sulla strada statale 585 'Fondo Valle del Noce', nei pressi di Lagonegro (Potenza). A causa dell'incidente - secondo quanto reso noto dall'Anas - è stato "momentaneamente istituito il senso unico alternato al km 25,900".