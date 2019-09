TboxChain selezionata per il "Marzotto"

(ANSA) - POTENZA, 16 SET - TboxChain, la startup fondata da Fausto Villani e Michele Cignarale "che propone un sistema di certificazione delle recensioni online strutturato su tecnologia blockchain e che recentemente si è aperta al ramo 'servizi', è stata "selezionata in tre sezioni nell'ambito della nona edizione del 'Premio Gaetano Marzotto'". Il Premio è "uno dei più prestigiosi italiani nel campo dell'innovazione, ed è alla ricerca di nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società.