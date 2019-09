Matera 2019: Bardi, esempio per il Sud

(ANSA) - MATERA, 12 SET - Il successo di Matera Capitale europea della Cultura 2019 "è un esempio di un Sud che non si arrende". Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo al convegno organizzato dall'Agenzia ANSA nella Città dei Sassi sul tema "Raccontare l'eccellenza.

L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Basilicata in Italia e nel Mondo". Il convegno - coordinato dal responsabile della sede di Potenza dell'ANSA, Mario Restaino - è stato introdotto dall'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri, il quale ha ricordato che "quella di Matera è la 14/a tappa del giro d'Italia che la nostra Agenzia sta facendo per raccontare le eccellenze italiane e per testimoniare la crescita del nostro Paese".

L'assessore comunale alla cultura, Giampaolo D'Andrea, ha sottolineato che "il successo di Matera 2019 sta andando largamente oltre le nostre aspettative", anche grazie a un impatto comunicativo amplificato in queste ultime settimane dalle riprese del nuovo film di James Bond.